ЦУР «Бизнес» помог подмосковным предпринимателям в решении почти 2,5 тыс вопросов

В первом квартале 2025 года специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» помогли предпринимателям региона в решении около 2 500 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Система ЦУР «Бизнес» уже давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. С начала этого года специалисты ЦУР «Бизнес» получили порядка 2500 вопросов, из них 2405 или 96% уже решены. Чаще всего вопросы, с которыми приходит бизнес, решаются в ходе консультации за один рабочий день. Эта категория вопросов составляет 92% от общего числа полученных обращений», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что на первом месте среди тем консультаций меры поддержки, на втором — вопросы открытия и ведения бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.

Кроме того, в зависимости от типа вопроса обращения предпринимателей региона также могут быть отнесены к категории «Задачи» — это вопросы, для решения которых требуется привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств, а также к категории «Проблемы» — это сложные комплексные задачи, для решения которых необходима координационная работа нескольких ведомств, они передаются в работу Штаба по защите бизнеса при Мининвесте.

«За первые три месяца этого года в ЦУР «Бизнес» поступило 110 обращений, которые были отнесены в категорию «Задачи», причем 91% из этих вопросов уже решен. Еще 42 обращения требуют подключения Штаба по защите бизнеса. Чаще всего эти вопросы касаются административных барьеров, подключения объектов бизнеса к сетям, а также вопросы по земле и недвижимости», — добавила Екатерина Зиновьева.

Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей, поступающие по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приемная Правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почта Губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Платформа обратной связи. Ежегодно ЦУР «Бизнес» отрабатывает порядка 12 тыс. обращений от предпринимателей.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.