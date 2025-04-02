ЦУР «Бизнес» помог подмосковным предприятиям получить дополнительные мощности

Соглашение об установке узла учета на газораспределительной станции (ГРС) «Сходня» подписали четыре компании из Московской области. Соглашение было подписано в рамках работы механизма обратной связи ЦУР «Бизнес». Срок установки оборудования составит от пяти до шести месяцев после подачи заявки на техническое присоединение (ТП). Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «Фрито Лей Мануфактуринг» обратилась в ЦУР «Бизнес» с вопросом, связанным с отсутствием возможности получения дополнительных мощностей в рамках подключения к газовым сетям ГРС «Сходня». В ходе работы по этому обращению специалистами ЦУР «Бизнес» была выявлена максимальная загруженность ГРС, при этом было установлено, что модернизация станции была запланирована на среднесрочную перспективу.

«Учитывая заинтересованность бизнеса в получении дополнительных мощностей как можно быстрее, ЦУР «Бизнес» совместно с Минэнерго Подмосковья и АО «Мособлгаз» определили технические возможности для перераспределения газовых мощностей ГРС «Сходня» путем установки дополнительного узла учета. Также специалисты ЦУР «Бизнес» провели работу с предпринимателями, которые потенциально могли быть заинтересованы в получении дополнительных мощностей. В итоге были найдены инвесторы, готовые принять финансовое участие в модернизации ГРС «Сходня», — рассказали в пресс-службе Мининвеста.

Результатом работы стало четырехстороннее соглашение, которое было подписано компаниями «Фрито Лей Мануфактуринг», «Сакура Лоджистик», «Политех-Плюс» и АО «Упаковочные системы». Компании договорились совместно проинвестировать установку узла учета.

Затраты между инвесторами будут распределены пропорционально заявленным мощностям. Подписание соглашения позволит инвесторам реализовать свои проекты и получить необходимое количество газа. Кроме того, установка нового узла учета позволит высвободить более 20 тысяч кубов газа для городских округов Химки и Лобня.

Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей, поступающие по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемная правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, добродел-бизнес, почта губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Платформа обратной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».