ЦМАКП: рассогласование между ЦБ и Минфином привело к росту цен в РФ

В стране в 2023–2024 годах произошло рассогласование политики Центробанка и Минфина, поэтому в стране наблюдался ускоренный рост цен, сообщает РБК .

Такое мнение озвучил эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев.

Он считает, что проведение в одно и то же время активной бюджетно-налоговой политики, допускающей дефицит бюджета и наращивание государственного долга, и активной денежно-кредитной политики, у которой в приоритете подавление роста цен через повышение ключевой ставки, привело к повышению инфляции.

При этом другие эксперты спорят: без жесткой политики ЦБ цены были бы еще выше, тогда ему, напротив, стоило ужесточать собственную политику гораздо раньше.