Цифровые активы для надежности должны быть привязаны к реальным ценным ресурсам

Когда речь идет о цифровых валютах, включая цифровые финансовые активы, ключевым вопросом является их привязка к какому-либо реальному активу. Это фундаментальный аспект, определяющий устойчивость и надежность инструмента, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

«Одним из эффективных решений является привязка цифрового актива к индексу или, например, к золоту. Такой подход выглядит обоснованным, поскольку именно золото традиционно рассматривается экспертами как надежный ориентир в финансовой системе. В этом смысле цифровые активы становятся частью более широкого инструментария, который определяет дальнейшие финансовые операции», — заявил эксперт.

По его мнению, интерес к цифровым финансовым активам остаются на высоком уровне на рынке. Разные страны идут по своему пути в регулировании и внедрении таких инструментов, но общий тренд указывает на растущий потенциал цифровых расчетов.

Если рассматривать аналогию с золотым стандартом, то идейно такая привязка действительно напоминает его концепцию, отметил Леер. Вопрос в механике реализации и возможных путях развития. Но принцип обеспечения цифровых активов реальным ценным ресурсом имеет схожие черты, подчеркнул эксперт.