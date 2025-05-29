Цифровой здравпункт в ОЭЗ «Дубна» могут масштабировать на национальном уровне

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев презентовал участникам форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» новейшие технологии цифрового здравпункта, реализуемые на подмосковной бизнес-площадке. Успешную практику предложено масштабировать по всем регионам страны, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций Московской области.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» организован Правительством Российской Федерации, Фондом Росконгресс, Правительством Московской области и Минобрнауки России. Для участия в мероприятии приглашены ученые, врачи, эксперты в области здравоохранения и медицинской науки, представители профильных министерств и органов власти, в том числе заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, а также представители культуры и общественных объединений.

Одна из сессий деловой программы, модератором которой выступила первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева, была посвящена здоровьесберегающим технологиям на рабочем месте.

Тема сессии созвучна деятельности управляющей компании и резидентов ОЭЗ «Дубна». Сегодня на ее территории работают более 160 инвесторов, свыше 150 из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Резиденты ведут разработки и производят наукоемкую продукцию в соответствии с приоритетами развития экономики в стратегически важных для страны сферах — ИТ, медицина, фармацевтика, электроника, новые материалы и других. Представляя генерального директора ОЭЗ Антона Афанасьева, спикер сессии Татьяна Яковлева акцентировала — это работодатель, максимально вкладывающий в охрану здоровья сотрудников.

«Задача управляющей компании нашей ОЭЗ — создать все условия резидентам для того, чтобы их инвестпроекты, продукция были конкурентоспособны. Есть так называемый „входной билет“ для нового бизнеса, который создает малое предприятие: это земельно-имущественные отношения, коммунальные ресурсы, логистика, трудовые ресурсы. Следующее — производительность труда, для повышения которой мы создаем комфортные условия работы и жизни. Новые предприятия построены, они соответствуют всем требованием, современная инфраструктура ОЭЗ, в том числе, включает спортплощадки, рекреации для отдыха, в столовых сотрудники обеспечены качественным питанием. И вот уже третий год для сохранения здоровья работников успешно действует цифровой здравпункт — пилотный проект, реализованный ФМБА России и Правительством Московской области с использованием технологий телемедицины», — сказал Афанасьев.

Специалисты малых и средних технологических компаний ОЭЗ «Дубна» активно пользуются бесплатными услугами цифрового здравпункта. Инициативу их создания поддерживают и крупные предприятия: первым в подмосковной ОЭЗ стал ее резидент «Энкор», который в этом году при поддержке ФМБА России открыл на заводе собственный здравпункт с применением телемедицинских технологий. Здесь трудятся более 400 специалистов, и все они имеют возможность регулярно мониторить показатели здоровья по 140 параметрам, проводить реабилитацию, другие медицинские процедуры на рабочем месте.

Антон Афанасьев предложил тиражировать модель цифрового здравпункта на промышленные площадки России. По его мнению, такая практика сэкономит не только рабочее время сотрудников, но и финансовые затраты предприятий МСП, откроет новые возможности для раннего выявления профзаболеваний.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.