Цены в российских стоматологиях могут взлететь на 50% в 2026 году

Стоимость стоматологических услуг в России продолжает стремительно расти. По данным владелицы одной из московских клиник Натальи Хрустицкой, только за январь текущего года средний чек на лечение зубов увеличился на 20%. В целом же по итогам года эксперты не исключают подорожания на 50% относительно показателей прошлого года, сообщает Readovka .

Основной удар по бюджету клиник наносят затраты на импортные материалы и логистику. К этому добавляется подорожание аренды, повышение налоговой нагрузки и необходимость индексировать зарплаты сотрудникам.

Статистика Росстата подтверждает негативный тренд: с прошлого года по начало 2026-го установка коронки подорожала с 8,1 до 9,3 тысячи рублей, съемный протез — с 19 до 21,5 тысячи. Лечение кариеса теперь обходится пациентам в среднем в 4,6 тысячи вместо прежних 3,5 тысячи рублей.

Стоматологи советуют не откладывать визиты «в долгий ящик». В ближайшие пару лет цены будут только расти, поэтому решать проблемы с зубами лучше сейчас. Регулярные осмотры сегодня — это способ избежать огромных трат на сложное лечение завтра.

Эксперты предупреждают: резкий скачок цен может спровоцировать бум нелегальной стоматологии. Уже сейчас около 45% клиник в России работают с нарушениями — без лицензий или вне системы мониторинга лекарств. В погоне за дешевизной пациенты рискуют попасть к подпольным врачам, что несет прямую угрозу здоровью.

