Цены в Кузбассе выросли за сентябрь на 0,5%

В сентябре товары и услуги в Кузбассе подорожали на 0,5% по сравнению с августом. Сильнее всего цены выросли на непродовольственные товары, сообщает Сiбдепо .

По данным Росстата, годовая инфляция в регионе ускорилась до 6,2%, но осталась ниже общероссийской — 6,4%.

Яйца, курица и говядина подорожали на фоне сокращения производства мяса и яиц, роста затрат на корма, перевозку, хранение и обслуживание оборудования. Доставка повлияла на цены макарон, хлеба и выпечки. Картофель, морковь и капуста сезонно подешевели.

Из-за удорожания логистики и ослабления рубля поднялись цены и на импортную технику: смартфоны, флешки, телевизоры и компьютеры. Плитка, обои и линолеум, наоборот, подешевели из-за осеннего снижения спроса на ремонт.

«В сфере услуг заметно подорожало обучение в частных образовательных учреждениях — в начале учебного года эти организации перенесли в стоимость услуг выросшие расходы на содержание зданий и развитие инфраструктуры, а также увеличение зарплат сотрудников», — рассказал управляющий отделением Банка России в Кемерове Сергей Драница.

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