Цены на жилье застряли: дорожать не дают, дешеветь не могут

Сохранение ключевой ставки не изменит принципиально условий покупки жилья, а резких колебаний цен на новостройки не предвидится: себестоимость строительства и стоимость проектного финансирования не дают ценам снижаться, а сдержанный спрос не позволяет им существенно расти. Наиболее вероятен умеренный рост, темпы которого будут различаться от проекта к проекту, сообщил РИАМО генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.

Решение регулятора сохранить ключевую ставку на текущем уровне эксперт называет ожидаемым и обоснованным — инфляционное давление сохраняется. Для рынка недвижимости это означает, что принципиальных изменений в условиях покупки жилья не произойдет.

Цены на новостройки, по прогнозу Гончарова, останутся в «коридоре»: себестоимость строительства и стоимость проектного финансирования ограничивают возможности для снижения, а сдержанный спрос не позволяет существенно повышать стоимость квадратного метра. Наиболее вероятен умеренный рост, темпы которого будут различаться от проекта к проекту.

Основным драйвером продаж в таких условиях остаются льготные программы, рассрочки и индивидуальные предложения от застройщиков. При этом для покупателя сегодня важна не только цена квадратного метра, но и совокупные условия сделки.

«Размер первоначального взноса и ежемесячный платеж, срок получения ключей, инфраструктура вокруг объектов и благоустройство. Именно этот баланс вместе с надежностью девелопера определяет решение о покупке», — пояснил эксперт.

Для застройщиков, по его словам, ключевое значение сейчас имеют контроль затрат и реалистичное планирование новых проектов с учетом фактических темпов продаж.

«Помогает сохранять этот баланс работа в нескольких регионах и строительство жилья разного класса, так как дает возможность предлагать клиентам подходящее под их запрос жилье», — резюмировал Гончаров.