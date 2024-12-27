Цены на воды и соки резко подскочат в России с января следующего года

Безалкогольные напитки подорожают в России с начала 2025 года в среднем на 9-15% в зависимости от категории, сообщает «Коммерсант» .

Шесть производителей направили ритейлерам уведомления, в которых говорится о повышении с начала нового года отпускных цен на продукцию. Это коснется воды, газировок, лимонадов и соков.

Так, о подорожании своих напитков заявили «Сады Придонья», «Рычал-су», «Черноголовка», ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор), «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Отмечается, что сильнее всего подорожают газировки.

В компаниях заявили, что повышение цен связано с подорожанием упаковки на 6–8,5%, сырья для напитков, затрат на логистику и т. д. Также подорожание связывают с повышением акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки и общими инфляционными процессами.

В Минсельхозе отметили, что внутренний рынок в полной мере обеспечен безалкогольными напитками. В ведомстве отмечают, что в январе–октябре 2024 года было выпущено 875 млн дал подобной продукции.

Ранее экономист рассказал, на сколько подорожает алкоголь в 2025 году. По его словам, рост цен составит от 5 до 10%.