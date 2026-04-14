Нефть российской марки Urals может вырасти до 170 долларов при эскалации на Ближнем Востоке. Ключевыми факторами станут дефицит из-за проблем в Ормузском проливе и частичное смягчение санкций. При мирном сценарии — цена снизится до 65–75 долларов, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Цена на сырьевом рынке крайне «чувствительна» к политической компоненте и ожиданиям рынка. Поэтому развитие событий на Ближнем Востоке оказывает сильное влияние на цены, отмечает он.

В условиях санкционных ограничений, накладывающих серьезные рестрикции на поставщиков и потребителей российской нефти, URALS долгое время торговалась с дисконтом 15-20 к Brent. Это обусловлено «политической токсичностью», необходимостью соблюдать ценовой потолок, искать «теневые» логистические коридоры. Кроме всего прочего, угроза вторичных санкций со стороны США, которые грозят торговыми ограничениями странам-реципиентам российских углеводородов, остается актуальной, говорит эксперт.

«Однако, „ормузский коллапс“ создал искусственный квазидефицит на рынке. Несколько „отложить“ негативные последствия для крупных рынков АТР, Китая и ЕС частично удалось за счет ввода МЭА стратегических запасов в оборот, частичного снятия санкций с российской нефти. Поскольку переговорный процесс идет крайне сложно и медленно — создается угроза дальнейшей нехватки свободных объемов на рынке», — комментирует Марышев.

Резкий скачок котировок URALS обусловлен, таким образом, совокупностью трех факторов: негативными ожиданиями рынка, частичным снятием санкций с российских поставок (прецендент), неповоротливостью переговорного процесса, объясняет эксперт.

По его мнению, ценовая динамика рассматривается в трех сценариях развития конфликта.

«Если стороны в ближайшие недели урегулируют конфликт таким образом, чтобы Ормуз вернулся в статус общедоступного канала — цена URALS значительно снизится (примерно до 65 долларов). В случае договоренностей, в рамках которых проход через пролив будет сопряжен с обязательными согласованиями или сборами — цена на URALS также снизится, но не столь значительно (до 75 долларов). В случае эскалации конфликта цена на российскую нефть покажет положительную динамику опережающих темпов, а цена может вырасти до 160-170 долларов. В любом случае, обратно к 50 долларам цена не откатится», — прогнозирует Марышев.

