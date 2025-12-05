Цены на товары в РФ вырастут на 5% из-за регуляторных нововведений в перевозках

Из-за законодательных нововведений в сфере транспорта и логистики, среди которых переход на электронный документооборот, а еще увеличение НДС, тарифы на грузоперевозки увеличатся на 15-18%. Это окажет влияние на товары народного потребления, рассказали Газета.ru топ-менеджеры крупных логистических компаний.

Доля логистики в них достигает 20%, рассказал замгендиректора логистической компании ПЭК Андрей Мякин.

«Что касается новых условий (рост НДС и акцизов, налоговой нагрузки, удорожание топлива, обновление автопарка, рост зарплат и страховок, удорожание кредита и утильсбора) в 2026 году ставки скорее всего вырастут в среднем от 10 до 20%, в среднем — 12–15%», — заявил коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

По его словам, увеличение логистических затрат может произойти «сверх инфляции». Из-за этого начнут расти цены на товары. Если его перевозка занимает большую часть себестоимости, то цены на некоторую продукцию могут увеличиться на несколько процентов только из-за перевозок.

