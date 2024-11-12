Цены на сладкие новогодние подарки в России выросли на 24%

В среднем за год новогодние сладкие подарки для детей подорожали на 24%. Причем ближе к Новому году цена может увеличиться еще на 8-10%, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

В среднем на сегодняшний день небольшой подарок весом в 200-300 граммов обойдется в 363,7 рубля, в то время как набор сладостей побольше, весом в 700-800 граммов, обойдется уже в 1105,8 рубля.

Во многом на цену влияют вид упаковки (например, красивая новогодняя коробка определенной формы будет стоить дороже, чем подарок с минималистичным дизайном), а также сладости, которые находятся внутри, отмечает эксперт. Кроме того, количество новогодних сладких подарков для детей в этом году несколько выросло.

«Так как сезон, во время которого на полках магазинов появляются сладкие подарки, начался относительно недавно, цены могут вырасти до 8-10%. При этом стоит отметить, что в прошлом году после 20-х чисел декабря некоторые подарки попали под скидки и несколько снизились в цене, подобное может произойти и в этом году», — полагает Калугин.