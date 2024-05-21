Цены на «шенгены» для россиян вырастут в начале июня

АТОР: визовый сбор на шенгенскую визу для россиян вырастет на 12% в июне

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что визовый сбор за оформление шенгенской визы для россиян вырастет на 12% с 11 июня 2023 года. В своем заявлении АТОР сослалась на министерство иностранных и европейских дел Словении, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Таким образом, с 11 июня цены на визу составят 45 евро для детей (от 6 до 12 лет) и 90 евро для взрослых.

Издание обратило внимание, что комиссия Евросоюза каждые 3 года изучает необходимость изменения стоимости визовых сборов с учетом уровня инфляции в ЕС, уровня средних зарплат госслужащих и прочих факторов.

В прошлом году по всему миру подали более 10,3 миллиона заявок на «шенген», что ощутимо — на 37% — больше, чем в 2022 году.

Чаще всего на шенгенскую визу претендовали граждане Китая — в 2023 году жители Поднебесной внесли 1,1 миллиона заявок на этот документ.

По данному показателю Россия находится на 5 месте с 520 000 обращений в год.