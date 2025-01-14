Цены на сахар в 2025 году будут стабильны при хорошем урожае свеклы

За год (с начала января 2024 года по начало января 2025 года) свекловичный сахар в России подорожал на 2,8%. В среднем килограммовая упаковка обойдется в 110 рублей, сообщили РИАМО эксперты сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр».

Для анализа изменения цен были отобраны различные виды сахара. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

В большей степени за год подорожал кокосовый сахар, на 6,8%. Средняя стоимость упаковки весом 200 г составляет на сегодняшний день 158,2 рубля (в пересчете цены за кг — 791 рубль).

Тростниковый сахар, напротив, снизился в цене на 2,4%. Средняя стоимость килограмма — 286,1 рубля.

Речь идет именно о средних ценах на сахар в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения. Например, свекловичный сахар стоит от 49,99 рубля по акции до 179 рублей.

«На стоимость сахара в значительной мере влияет урожайность. Например, объемы производства свекловичного сахара, а как следствие и цены на него, напрямую будут зависеть от урожайности сахарной свеклы. При хороших урожаях в 2025 году цены на сахар должны быть стабильны», — считают эксперты сервиса «Ценозавр».