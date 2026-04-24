Цены на презервативы взлетели в России

Из-за увеличения издержек изготовителей в России выросли цены на презервативы. К концу марта средняя стоимость пачки в аптеках в стране увеличилась на 13,2% год к году или до 477 рублей, сообщает « Коммерсант ».

В розничных магазинах к середине апреля презервативы стоили больше. Средняя цена составляла 530 рублей.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке был закрыт Ормузский пролив. Он является одной из ключевых логистических артерий. В связи с этим стоимость презервативов Durex выросла на 30%.

По словам гендиректора компании Karex Го Миа Киата, которая изготавливает контрацептивы под этой маркой, из-за конфликта вокруг Ирана логистические и производственные затраты увеличились на 25-30%. Стоимость презервативов в ближайшие месяцы может вырасти.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ страну и американские военные базы на Ближнем Востоке. Стороны проводят мирные переговоры.

