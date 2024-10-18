Цены на непродовольственные товары могут вырасти в России

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в России в ноябре прогнозируется снижение темпа инфляции до 7,8-8,2%, однако остаются опасения по поводу возможного повышения цен на непродовольственные товары, сообщает Газета.ru .

По его словам, существует вероятность, что в ноябре 2024 года инфляция может замедлиться до уровня 7,8-8,2% из-за падения цен на продукты питания.

«Однако остаются риски роста цен на непродовольственные товары, сохраняются из-за проблем с импортом и увеличением издержек», — отметил эксперт.

Щербаченко добавил, что в октябре, на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ может быть принято решение о повышении ключевой ставки до 20%, что должно способствовать замедлению инфляционных процессов. Рост цен на продовольственные товары, включая сельскохозяйственную продукцию, представляет собой стабильное увеличение стоимости продуктов питания, которое усилено рядом факторов, таких как возрастание производственных затрат и колебания валюты.

Рост цен на непродовольственные товары, включая одежду и электронику, может быть связан с колебаниями в стоимости сырья и изменениями в логистике, заключил экономист.