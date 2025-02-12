Цены на некоторые стройматериалы в Татарстане заморозят на год

Крупные компании, производящие строительные материалы, согласились на год заморозить цены с целью помочь Татарстану возвести важные социальные объекты без срывов сроков и превышения бюджетных ожиданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы России VIII созыва Илья Вольфсон.

Компании, производящие цемент и щебень, согласились заморозить цены на свою продукцию в Татарстане на один год. Соответствующее решение они выразили в документе, который направили Вольфсону.

«Эта мера позволит зафиксировать стоимость строительства, в первую очередь, социальных объектов, исключив риски дополнительных расходов и ценовых колебаний, которые напрямую влияют на сроки и бюджет строительства. Хочу выразить благодарность компаниям, которые поддержали это предложение, за понимание и готовность пойти на этот важный шаг для общего блага», — написал депутат.

Вольфсон отметил, что теперь специалисты работают над тем, чтобы аналогичным образом заморозить цены на металлургическую и кабельную продукцию. Переговоры на этот счет уже ведутся. По словам депутата, власти Татарстана делают все, чтобы обеспечить поставки стройматериалов в установленные сроки и чтобы регион по-прежнему входил в число ведущих субъектов страны по темпу и количеству строительства.

Депутат также выразил надежду, что железная дорога в этом году не подведет и поставка всех материалов будет осуществляться во время.