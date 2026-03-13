Цены на нефть снижаются на фоне решения США снять санкции с топлива РФ

С утра пятницы цены на нефть понижаются из-за принятого в США решения снять санкции с российского топлива, сообщает SHOT .

Американский Минфин выдал спецлицензию, позволяющую продавать и перевозить российскую нефть, но при условии, что она погружена на танкеры до 12 марта. Документ будет действовать до 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент уверяет, что РФ такое решение выгоды не принесет, но поможет стабилизировать рынки в мире.

После этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что послабления антироссийских санкций могут коснуться 100 млн баррелей, которые находятся в транзите.

На фоне принятых в Вашингтоне решений цена на нефть марки Brent немного снижается: сейчас за баррель дают 100,1 доллара. А около часа назад цена была выше на 0,4 доллара.

При этом стоимость нефти подскочила из-за происходящего на Ближнем Востоке. Иранские власти перекрыли Ормузский пролив, через который проходит свыше 25% всей мировой нефти, поэтому цены резко рванули вверх.

