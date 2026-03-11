Стало известно, почему ОПЕК+ и США не смогут сбить цены на нефть

Цены на нефть могут вырасти до максимумов июля 2008 года

Март задал новый диапазон для нефти Brent — $75-100 за баррель. Однако это лишь временное затишье перед возможными новыми рекордами, потому что резервные мощности ОПЕК+ и американская сланцевая добыча не способны быстро компенсировать выпадающие объемы в случае эскалации конфликта в Персидском заливе, заявил РИАМО руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Рынок после всплеска волатильности с начала недели устанавливает торговые рамки марта в пределах $75-100 за баррель Brent. Очевидно, что основная причина такой значительной турбулентности связана с геополитической напряженностью в Персидском заливе и нарушением поставок нефти. Оценки по объемам потерь составляют до 20 млн баррелей в день. Именно с этим был связан скачок до $119 на рынке, хотя потом цены снизились до $88, отмечает эксперт.

«Даже при резком росте цен компенсировать возможные выпадающие объемы добычи будет сложно. У стран ОПЕК+ есть определенные резервные мощности, но их запуск требует времени и политических решений. Американская сланцевая индустрия также не может мгновенно увеличить добычу из-за инвестиционного цикла и ограничений инфраструктуры», — считает Шнейдерман.

На фоне политических заявлений и в случае усугубления конфликта цена может доходить и до $150 в моменте, что сопоставимо с максимумами в июле 2008 года, когда цены достигали $147,5, говорит он.

Эксперт ожидает на этом фоне роста цен на российскую нефть Urals, что поддержит российский бюджет.

