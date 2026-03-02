Цены на нефть и золото резко растут из-за конфликта на Ближнем Востоке

Из-за происходящего конфликта Ирана с США и Израилем резко начали расти цены на нефть и золото, сообщает Baza .

Фьючерсы на нефть Brent утром в понедельник торгуются на уровне 82 доллара за баррель — рост составил почти 13%. Такое увеличение стоимости объясняется перебоями в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти с территории Ближнего Востока.

Спотовое золото выросло на 2,37% до 5 373,39 доллара за унцию. Аналитики видят потенциал увеличения стоимости драгоценного металла к 6 тыс. долларов за унцию к концу 2026 года. Серебро повысилось до 94,55 доллара, платина — до 2 396,11 доллара.

Кроме того, фьючерсы на индексы США снизились: S&P 500 — до 6 878,88 пункта (минус 0,43%), Nasdaq 100 — 22 668,21 (минус 0,92%), Dow Jones — 48 977,92 (минус 1,05%).

Наблюдается и понижение курса Bitcoin, он опустился к 66 788 долларов (минус 0,79%). Инвесторы начали уходить из рисковых активов, приобретая нефть и золото, добавили аналитики Investing com.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.