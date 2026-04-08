Цены на куриные яйца в РФ скоро начнут снижаться в связи с сезоном

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прогнозирует, что стоимость куриных яиц в России в ближайшее время пойдет на спад из-за влияния сезонных факторов. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе практического семинара ФАС по вопросам тарифного регулирования, пишет ТАСС .

«По яйцу, например, рыночные механизмы работают. Был рост в какой-то момент, потом было сильное снижение. Компании работали практически с отрицательной рентабельностью», — сказал Шаскольский.

Руководитель службы также отметил, что перед праздником Пасхи антимонопольщики разослали обращения крупнейшим изготовителям и ритейлерам, призвав их придерживаться социально ответственной политики в области цен.

По словам главы ФАС, динамика цен оценивается достаточно спокойно. Наблюдаются сезонные колебания, в основном по овощной группе товаров, но не более того.

Согласно информации Росстата, в феврале 2026 года куриные яйца в стране подорожали на 9,25% в сравнении с январем, а с начала года их цена увеличилась на 10,51%.

