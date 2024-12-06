Цены на колбасу вырастут на 7-10% с февраля 2025 года

В 2025 году ожидается увеличение отпускных цен на колбасы и сосиски в России, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Ведомости».

Крупнейшие производители уже уведомили розничных продавцов о предстоящем повышении цен. В частности, предполагается рост на 10% у продукции таких марок, как «Черкизово», «Новая столица» (бренд «Егорьевская») и «Атяшево» (ГК «Талина»). Сообщается, что изменения начнутся с февраля 2025 года.

Также поднимутся цены на колбасы и сосиски от Великолукского мясокомбината, который заявил о 7% увеличении для супермаркетов.

Национальный союз мясопереработчиков обратился к правительству с просьбой продлить квоту на беспошлинный ввоз говядины, свинины и мяса птицы, ссылаясь на сложности в местном производстве и замедление роста мясной отрасли.

Управляющий партнер Илья Березнюк из Agro & Food Communications отметил, что колбасы не являются социально значимой продукцией, поэтому повышение отпускных цен влияет на окончательную стоимость в магазинах.

По данным NTech, продажи вареной колбасы и ветчины в денежном выражении выросли на 8% с июля 2023 по июнь 2024 года, а сосисок и сарделек — на 12%. Исследование показывает, что 96,5% россиян регулярно употребляют колбасы.