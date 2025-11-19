Цены на колбасу вырастут на 5–10% к новогодним праздникам

Цены на колбасные изделия в России к новогодним праздникам вырастут на 5–10% по сравнению с началом 2025 года. Такой прогноз озвучили аналитики компании Points: Lab, сообщает Газета.ru .

Аналитическая компания Points: Lab сообщила, что в 2025 году цены на мясопереработку в России продолжили расти в рамках общей продовольственной инфляции. К концу года ожидается дальнейшее повышение стоимости колбасных изделий на 5–10%. Эксперты отмечают, что это не разовое подорожание, а результат устойчивого роста издержек — от сырья до логистики.

В течение 2025 года мясоперерабатывающие предприятия работали в условиях высокой волатильности цен на сырье. Свинина подорожала на 12–15%, говядина — на 10–14%, мясо птицы — примерно на 8%. Дополнительное давление на себестоимость оказал рост тарифов на энергоресурсы, упаковку и транспортировку, а также увеличение фонда оплаты труда.

«Колбасный рынок сегодня живет в логике постоянного удорожания, где даже при попытках сдерживания расходов производители вынуждены корректировать цены вслед за ростом себестоимости. Это не кризисная динамика, а новая реальность отрасли», — пояснил генеральный директор Points: Lab Илья Волков.

Розничные сети сдерживают рост цен в массовом сегменте за счет увеличения доли собственных торговых марок, однако в премиальной категории подорожание достигает 10–12% в год. Государственные меры по контролю инфляции и субсидированию производителей помогают избежать резких скачков цен.

С октября 2026 года вводится обязательная цифровая маркировка мясных изделий, что приведет к дополнительным расходам для производителей. При этом, по оценке НИУ ВШЭ, это увеличит розничную цену продукции всего на 0,42%, что практически не отразится на потребителях.

