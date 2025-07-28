Цены на груши и яблоки могут упасть на 20%: какие продукты подешевеют в августе

Куриные яйца, картофель, лук, морковь, капуста, яблоки и груши — стоимость этих продуктов может быть снижена в августе, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Яйца в августе могут подешеветь на 1-2%. Снижение цен можно объяснить следующим образом, объясняют аналитики «Ценозавра»: ситуация такова, что в данный момент количество яиц на рынке увеличилось, а спрос на них, наоборот, снизился. А так как яйца — это товар с ограниченным сроком хранения, излишки приходится продавать по сниженным ценам. В среднем десяток можно купить за 104 рубля. При этом в магазинах можно встретить предложения куда дешевле, например, десяток яиц категории С1 за 40-50 рублей.

Картофель, лук, морковь и капуста могут подешеветь ближе к концу августа в среднем до 10-15%. Причина — начало уборки нового урожая. Средние цены в настоящее время: картофель — 94 рубля, лук — 77 рублей, морковь — 91 рубль, капуста — 60 рублей.

В значительной степени могут подешеветь яблоки и груши, считают в «Ценозавре». Причина — массовый сбор отечественного урожая в южных регионах. Цены могут снизиться до 20%. Средние цены на яблоки сейчас — 216 рублей за килограмм, на груши — 252 рубля.

«Во второй половине лета на прилавки поступает большое количество свежей сельхозпродукции, что превышает спрос. В таких условиях рынок автоматически реагирует снижением цен», — резюмируют аналитики.