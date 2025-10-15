Цены на бриллианты упали до минимальных значений за последние 10 лет

сегодня в 12:41

Он отметил, что алмазная отрасль переживает глубокий кризис с 2023 года.

«Индекс цен для камней массой один карат снизился на 22% год к году, достигнув 4,62 пункта», — добавил Медушенко.

Аналитик также подчеркнул, что Россия продолжает играть важную роль в мировой алмазной индустрии, обладая более чем 60% подтвержденных запасов. В 2024 году на долю России пришлось 32% общемировой добычи этих драгоценных камней.

