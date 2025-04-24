Цены на бензин в Москве бьют рекорды

Повышение цен на бензин на майские праздники неизбежно. Начинается сезон отпусков, путешественники активно планируют поездки по всей России, идут сельхозработы, что всегда повышает спрос на топливо. Стоимость бензина растет и в столице, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Кроме сезонных факторов, важной причиной роста цен является повышение топливных акцизов, отмечает она.

При том что топлива на НПЗ достаточно, стоимость бензина на АЗС будет расти в зависимости от региона, прогнозирует эксперт.

Сейчас средняя цена за литр Аи-92 в Москве составляет 56,99 рубля, в мае она превысит 57 рублей.

Аи-95 в столице стоит 63,02 рубля. Причем, цены могут варьироваться на разных заправках. Так, на крупных заправках за АИ- 95 просят около 64 рублей, на частных и небольших — цена может доходить до 66-67 рублей за литр, отмечает Бунина.