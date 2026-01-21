Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Кузбассе

В Кузбассе в течение 2025 года значительно выросли цены на бензин и дизельное топливо, по данным Кемеровостата, сообщает Сiбдепо .

В 2025 году в Кузбассе отмечено заметное повышение стоимости автомобильного топлива. Согласно данным Кемеровостата, в январе литр бензина АИ-92 стоил 53,09 рубля, а к концу года цена выросла до 58,62 рубля. Аналогичная динамика наблюдалась у бензина марок АИ-95 и АИ-98: стоимость увеличилась с 57,55 и 77,48 рубля до 63,16 и 83,92 рубля соответственно.

Дизельное топливо также подорожало за год на 3,96 рубля — с 71,77 до 75,73 рубля за литр.

В то же время газовое моторное топливо подешевело: в январе его цена составляла 30,76 рубля за литр, а к концу года снизилась до 27,48 рубля.

