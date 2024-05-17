Центры занятости смогут на постоянной основе предоставлять проектный персонал

Соответствующие поправки в ТК РФ поступили на рассмотрение в Госдуму от группы депутатов во главе со спикерами обеих палат Федерального собрания — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Они предполагают создание в России института заемного труда, который будут контролировать государственные службы занятости.

В данный момент проектные работники востребованы в производстве товаров народного потребления, Hi-Tech и розничной торговле. Чаще всего это офисные сотрудники, менеджеры и различный инженерно-технический персонал.

В 2022 году из-за ухода с российского рынка западных компаний правительство разрешило организовывать заемный труд государственным центрам занятости, чтобы не допустить роста безработицы. Но этот механизм массово не использовался.

Теперь предлагается оставить эту возможность на постоянной основе. Она сможет закрыть потребности предприятий ОПК на дефицитном рынке труда. В остальных сегментах экономики передача персонала во временное пользование с малой долей вероятности приобретет массовый характер.