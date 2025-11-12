Эксперт пояснила, почему переводы себе по СБП могут признать подозрительными

Центробанк планирует признать крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СБП) признаком мошенничества, если после них деньги переводятся третьим лицам.

Центробанк намерен обновить перечень признаков мошеннических операций, включив в него крупные переводы самому себе по СБП. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.

Эксперт пояснила, что подозрение на мошенничество будет возникать, если после перевода крупной суммы самому себе по СБП деньги в короткий срок отправляются третьему лицу, которое ранее не фигурировало среди контрагентов клиента в течение полугода.

«Банк России предупредил, что будут включены в признак операции с подозрениями на действия по указке мошенников: крупные переводы и переводы по СБП. Причем одновременно идет условие, что перевод крупной суммы сопровождается дальнейшим переводом третьему лицу, которое не фигурировало в контрагентах физического лица в течение полугода», — пояснила Храпунова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что мошенники используют такие схемы, чтобы обойти антифрод-контроль банков. В случае подозрительной операции банк будет связываться с клиентом для выяснения обстоятельств перевода.

По словам Храпуновой, под крупной суммой может подразумеваться перевод свыше миллиона рублей, поскольку такие операции автоматически попадают под обязательный контроль Росфинмониторинга.