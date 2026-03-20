Центробанк снизил ключевую ставку до 15% вопреки прогнозам

20 марта Банк России принял решение снизить ставку до 15%, несмотря на то, что эксперты делали прогноз о ее сохранении на 15,5%. Эта отметка была установлена в феврале.

13 февраля на заседании ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%. На очередном заседании регулятор пошел на смягчение денежно-кредитной политики. Главной целью Банка России остается сдерживание инфляции и поддержание подконтрольности экономических процессов.

Предыдущее изменение ставки было 19 декабря 2025 года. Тогда в ЦБ приняли решение ее снизить с 16,5% до 16%.

Условия по кредитам и займам стали несколько мягче, однако в целом сохраняют строгий характер. В большинстве секторов финансового рынка наблюдается снижение уровня процентных ставок. Что касается неценовых параметров выдачи заемных средств банками, они продолжают оставаться жесткими.

Кредитование в первом квартале 2026 года происходит умеренными темпами. Население по-прежнему отдает предпочтение накоплению средств, а не активным расходам.

На среднесрочную перспективу риски, способствующие росту инфляции, пока перевешивают факторы, которые могли бы ее сдержать. К основным проинфляционным угрозам относятся ухудшение глобальных экономических прогнозов и усиление мирового ценового давления на фоне обострения геополитической обстановки.

Банк России в своих расчетах опирается на официально заявленные ориентиры бюджетной политики. В среднесрочном периоде эта политика будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Если указанные параметры будут пересмотрены, это может создать необходимость для корректировки текущего монетарного курса.

Резюме дискуссии по ключевой ставке будет обнародовано Центральным банком 1 апреля 2026 года.

