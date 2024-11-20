Центробанк сможет ограничивать выдачу рискованных ипотек и автокредитов

Банк России с апреля 2025 года сможет устанавливать ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов для граждан с высокой закредитованностью, чтобы сократить на них нагрузку и обезопасить кредитные организации, сообщает Центробанк в Telegram-канале.

В целях снижения рисков и контроля за долговой нагрузкой населения Совет Федерации принял новое законодательство. Начиная со второго квартала 2025 года, Центробанк получит полномочия вводить специальные ограничения для кредитных организаций, включая микрофинансовые организации, в сфере жилищного и автомобильного кредитования.

Особое внимание будет уделено ипотечным заемщикам с высокой долговой нагрузкой — тем, кто тратит более 50% дохода на погашение кредитов при минимальном первоначальном взносе. Такие случаи будут классифицироваться как высокорисковые и будут попадать под ограничения.

Подобная практика уже успешно реализуется в сегменте потребительского кредитования с 2023 года, где внедрение макропруденциальных лимитов значительно уменьшило количество выдач рискованных займов. Новые меры призваны защитить как финансовые учреждения, так и потребителей от чрезмерной закредитованности.