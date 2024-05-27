Центробанк: финансовые «нелегалы» Московского региона переходят в интернет

Число финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности в Московском регионе значительно снизилось, в том числе за счет их перехода в интернет, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В I квартале 2024 года в Московском регионе Центробанк выявил 30 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с аналогичным периодом 2923 года, их стало почти в 3 раза меньше, что в том числе появлением и активным развитием нелегальных интернет-проектов, у которых нет физического адреса, а значит и привязки к определенному региону, отмечает регулятор.

Большинство выявленных «нелегалов» — это «черные кредиторы»: 25 таких субъектов обнаружили в Москве, еще 3 — в Московской области. Чаще всего это лжеломбарды и поддельные микрофинансовые организации, которые ведут свою деятельность вне правового поля и могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности, а также менять условия договора без оснований и предупреждений, констатируют в ЦБ.

Кроме того, были обнаружены компании, использующие схему «возвратного лизинга», которая в большинстве случаев приводит к потере заложенного автомобиля.

Также выявлены и субъекты с признаками финансовой пирамиды: в Московском регионе обнаружены два таких «нелегала», которые онлайн привлекали деньги граждан под видом инвестиций в сомнительные проекты.

«Выдавать потребительские займы могут только те компании, которые включены в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально. Мошенники могут предлагать вложения с высокой доходностью, займы по очень низкой ставке и другие сомнительные схемы. Такое взаимодействие может обернуться финансовыми потерями и другими рисками для человека», — говорит начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.