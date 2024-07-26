«Было неудобно»: москвич год ходил с опущенной кишкой в мошонке

Врачи в московской ГКБ им С. С. Юдина спасли мужчину, у которого в мошонку опустилась половина кишечника, при этом он не обращался за помощью целый год, сообщает Baza .

В больницу мужчина обратился, жалуясь на увеличение мошонки. Медики осмотрели его и выяснили, что туда опустилась половина кишечника из-за грыжи.

При этом пациент уточнил, что в таком состоянии он спокойно жил год. По словам мужчины, за помощью он не обращался, потому что «не хватало времени». Он также уточнил, что у него ничего не болело — ему просто «было неудобно».

Пациенту срочно потребовалась госпитализация. Медики сообщили, что грыжа могла привести к ущемлению и последующему некрозу кишечника.

Мужчине потребовалось хирургическое вмешательство. После операции он пошел на поправку. Медики утверждают, что мужчина скоро сможет вернуться к нормальному образу жизни.