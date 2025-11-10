Центр воспроизводства редких видов животных в Подмосковье перешел на зимний режим

Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный неподалеку от поселка Сычево в Волоколамском округе, готовится к зимнему сезону и продолжит радовать посетителей уникальной природной экспозицией. С ноября специалисты центра ввели обновленное зимнее расписание экскурсий, которое проходит в 11:00, 13:00 и 14:30, чтобы обеспечить комфортные условия для наблюдения за обитателями парка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Особое внимание в этот период уделяется выставке «Мир змей», которая временно закрывается на месяц. В связи с естественным циклами жизни и поведением холоднокровных, все части экспозиции, в том числе тропические виды, отправляются в состояние зимней спячки. В центре имитируют природные условия: змей, живущих в тропиках, помещают в специальные прохладные комнаты с температурой около +18°C и низкой влажностью, что способствует их отдыху и подготовке к размножению. В это время они мало двигаются и отказываются от пищи, следуя своим биологическим ритмам.

Большие животные в центре тоже меняют режим поведения. Некоторые, например, набирают вес, другие меняют шерсть на зимний мех. Так, джейраны уже начали подготовку к холодам, а жираф переехал в теплое помещение, где его можно наблюдать вблизи. Птицы, в свою очередь, переезжают в отапливаемые вольеры, хотя некоторые из них прекрасно чувствуют себя даже при температуре -20 °C благодаря закаленной натуре.

Посетителей всегда ждут и другие обитатели центра: знаменитая тигрица Фемида, белая медведица Томпа, а также новые селекционные животные — гепарды Матрикс и Тильда, которые прибыли сюда в августе. Сейчас четвероногие жители активно двигаются, гуляют на свежем воздухе и с энтузиазмом участвуют в тренировках, успешно осваивая новые задания. Особенно запоминается Тильда — которая сначала была немного пугливой, но сейчас превратилась в очень общительную кошку, обожающую внимание. Пока у нее не сложились теплые отношения с соседом-гепардом, но в будущем, вполне возможно, появится пополнение и у их союза.

Выставочный и исследовательский центры продолжат функционировать в зимний период, предлагая посетителям новые впечатления и возможность увидеть редких животных в их естественной обстановке, а также познакомиться с мерами по сохранению видов и участию в эколого-просветительских программах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.