Центр «Мой бизнес» в Подмосковье провел 1,5 тыс консультаций

С начала 2026 года центр «Мой бизнес» Московской области оказал предпринимателям и гражданам, планирующим открыть свое дело, 1 524 консультации. Чаще всего бизнес обращался по вопросам субсидий, включения в реестр социальных предпринимателей и регистрации товарных знаков, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

С начала года специалисты центра консультировали представителей малого и среднего предпринимательства, а также жителей региона, которые планируют начать собственное дело. Наиболее востребованными стали вопросы получения субсидий, вступления в реестр социальных предпринимателей, регистрации товарных знаков и патентов.

Центр «Мой бизнес» в Московской области предоставляет широкий спектр услуг — от консультационной и образовательной поддержки до содействия в участии в ярмарках и выставках. Предприниматели могут получить помощь на всех этапах развития проекта — от идеи до масштабирования бизнеса. Все меры поддержки доступны в онлайн-формате.

Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области https://invest.mosreg.ru/. Консультацию также можно получить по номеру 0150 с мобильного телефона по будням с 9:00 до 18:00.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.