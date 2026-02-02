Центр медиации Подмосковья урегулировал 90% споров предпринимателей в 2025 году

В 2025 году центр медиации Московской области рассмотрел 178 обращений предпринимателей, из которых 90% споров удалось урегулировать досудебно, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области прошла рабочая встреча Натальи Чудаковой с руководителем центра медиации региона Марией Светловой. На встрече подвели итоги совместной работы за 2025 год и обсудили планы на 2026 год.

По итогам года центр медиации рассмотрел 178 обращений предпринимателей и оказал сопровождение по урегулированию споров. Около 90% конфликтов удалось разрешить досудебно. Основные темы обращений касались земельных и имущественных споров, внутрикорпоративных конфликтов, арендных отношений, защиты прав потребителей, трудовых разногласий, коммунальных и страховых споров.

В 2026 году планируется подписание трехстороннего соглашения между уполномоченным, Центром медиации и региональной торгово-промышленной палатой. Документ направлен на развитие инфраструктуры медиации и расширение разъяснительной работы для предпринимателей.

Мария Светлова отметила, что для повышения интереса к процедурам медиации необходим комплексный подход к правовому просвещению. Вебинары Центра будут посвящены практическим вопросам применения медиации для бизнеса.

Наталья Чудакова подчеркнула, что институт уполномоченного продолжит поддерживать развитие медиации как эффективного инструмента защиты прав предпринимателей и улучшения деловой среды в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.