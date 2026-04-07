Центр «Лебер» в Мытищах стал резидентом «Сколково»

Инновационный центр компании «Лебер» из Мытищ получил статус участника проекта «Сколково» после защиты технологического проекта на экспертном совете фонда. Компания представила экосистему для урбанизированных территорий и подтвердила соответствие разработок приоритетам научно-технологического развития России, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Инновационный центр «Лебер», специализирующийся на производстве и установке детских игровых и спортивных площадок, вошел в число резидентов крупнейшего технологического хаба страны. Компания успешно защитила проект «Интегрированная мультисервисная экосистема «Лебер» для урбанизированных территорий» на заседании экспертного совета фонда «Сколково». Эксперты отметили научную новизну решений и их рыночный потенциал.

Получению статуса предшествовала многоэтапная экспертиза — от проверки документации до оценки инновационной составляющей и соответствия государственным приоритетам. Особое внимание жюри уделило концепции научных детских площадок.

Статус резидента дает компании доступ к инструментам поддержки фонда, включая налоговые преференции и освобождение от налога на прибыль. Это позволит направить дополнительные средства на развитие линейки научных проектов и внедрение новых технологий.

«Получение статуса резидента «Сколково» — важный шаг в развитии инженерных и ИТ-решений компании. Участие в проекте позволит оптимизировать затраты и направить дополнительные инвестиции в R&D, ускорив вывод на рынок новых решений для городской среды», — отметил генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

В компании подчеркнули, что интеграция в экосистему «Сколково» позволит масштабировать разработки и обеспечивать соответствие продукции международным стандартам качества и безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.