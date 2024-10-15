Цена на российскую нефть Urals растет, несмотря на обвал стоимости марки Brent

Стоимость нефти марки Brent 15 октября падает на 4,18%, достигнув 74,25 доллара за баррель, после снижения на 2% 14 октября. Однако российская нефть марки Urals подорожала на 3,26%, достигнув 71,88 доллара за баррель, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Мировые цены на нефть 15 октября продолжили снижение на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Давление на нефтяные котировки усилилось после сообщений о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал США не наносить удары по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана, сосредоточив внимание лишь на военных объектах.

14 октября был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация третий месяц подряд снизила прогноз глобального спроса на нефть в 2024 году. Дополнительно Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало увеличение мирового предложения нефти на 660 тыс. баррелей в сутки в 2024 году, что также оказывает давление на рынок, отмечает эксперт.

«Котировки Brent тестируют область поддержки на уровне 75 долларов за баррель. Если они закрепятся ниже этого уровня, возможен дальнейший спад до 70 долларов за баррель, однако в ближайшей перспективе я не ожидаю более значительного снижения. В декабре цены могут опуститься ниже 70 долларов, если ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу в рамках действующего соглашения о квотах. Тем не менее на октябрь прогнозируется, что цены на Brent останутся в диапазоне 72–77 долларов за баррель», — говорит Чернов.

По его словам, снижение мировых цен на нефть может оказать негативное влияние на доходы российского бюджета, однако российская нефть марки Urals 15 октября подорожала на 3,26%, достигнув 71,88 доллара за баррель, что сократило дисконт по отношению к Brent до 3,61%.

Кроме того, курс доллара по отношению к рублю с начала месяца вырос на 4,3%, а с августа на 12,8%, что компенсирует падение мировых цен на нефть на 7,81% за тот же период и увеличивает рублевые доходы от экспорта, отмечает Чернов.

«Поэтому на данный момент серьезных последствий для российской экономики от падения мировых цен на нефть не ожидается», — резюмирует эксперт.