Цена Ethereum не может расти из-за общей осторожности и Лунного Нового года

Ethereum продолжит колебаться вблизи отметки $2000 несмотря на рост объема монет в стейкинге. Сокращение объема монет в обращение обычно выступает фундаментально позитивным фактором для Ethereum и говорит о стабильно сильной роли ETH в нише DeFi. Однако в ближайшие недели цена Ethereum вряд ли сможет показать рост, рассказали РИАМО аналитики.

«Я вижу стагнацию цены Ethereum вблизи $2 050, несмотря на то что объем стейкинга превысил 30% от общего предложения, как классическую дивергенцию: ончейн-уверенность усиливается, тогда как краткосрочная динамика цены остается сдержанной из-за общей осторожности на рынке и продолжающегося нисходящего тренда в паре ETH/BTC», — считает главный аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли.

По его словам, давление на цену будет оказывать и снижение торговых объемов на криптобиржах в преддверии недели Лунного Нового года.

Bitcoin будет консолидироваться в диапазоне от середины $60 000 до начала $70 000 с ограниченными рисками снижения. Ethereum также может продемонстрировать сдержанную волатильность, однако существует потенциал для умеренного восстановления, если условия ликвидности стабилизируются или притоки в ETF вновь усилятся, полагает аналитик.

В средне- и долгосрочной перспективе цена ETH остается в зависимости от макроэкономических факторов, таких как процентные ставки в США и приток институционального капитала в спотовые ETF, добавляет директор по развитию BitMEX Рафаэль Полански.

По его словам, для роста ETH необходимо общее изменение рыночных настроений, а это пока не предвидится в ближайшем будущем.

«Сейчас у ETH задача - удержаться у отметки $2000 и не уйти в более глубокую коррекцию, так как неопределенность и тревога на рынке сохраняется на высоком уровне», — говорит Полански.

Так, 16 февраля курс ETH опускался до $1934. Это минимальный курс почти за год. Предыдущий раз, когда Ethereum торговался по такой цене, пришелся на февраль 2025 года.