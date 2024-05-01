Цена биткоина на торгах упала ниже 58 тыс долларов впервые с февраля

Биткоин торгуется ниже 58 тыс. долларов впервые с февраля. За сутки BTC стал дешевле почти на 10%, сообщает РБК.

В конце апреля биткоин подешевел на 14,7%. До этого семь месяцев подряд он рос в стоимости.

Сумма ликвидаций длинных позиций на криптобиржах за последние сутки превысила 400 млн долларов.

Ранее эксперт по криптовалюте Антон Торопцев предполагал, что в мае 2024 года биткоин может подешеветь до отметок ниже 60 тыс. долларов