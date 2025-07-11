Цена акций ВТБ снизилась на Мосбирже более чем на 20% после дискретного аукциона

После отсечки дивидендов акции банка ВТБ стали стремительно терять в цене на Московской бирже. Падение стоимости превысило 20%, что привело к запуску дискретного аукциона, сообщает ТАСС .

Специальные торги проходили с 10:14 до 10:44 по московскому времени. До начала аукциона, примерно в 10:10, цена акций упала на 23,44%, достигнув отметки в 71,94 рубля.

После завершения дискретного аукциона ситуация немного стабилизировалась — к 10:48 снижение замедлилось до 22,22%, а стоимость одной бумаги составила 72,69 рубля.

Такое поведение акций связано с дивидендной отсечкой — днем, когда определяется список акционеров для получения дивидендов.

Стоимость акций банка упала после дивидендной отсечки. В начале июля этого года на ежегодном собрании владельцы акций ВТБ решили выделить половину чистого дохода группы по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год на выплаты. Это рекордная сумма — 275,75 млрд рублей.