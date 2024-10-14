ЦБ: в Московском регионе предпочитают открывать срочные вклады, а не текущие счета

В Московском регионе предпочитают открывать срочные вклады, а не текущие счета

С начала года сбережения жителей Московского региона на счетах в банках увеличились до 20,4 трлн рублей, причем только за август текущего года прирост составил 1,4%, а с начала года — 13,4%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

Такой прирост не типичен для летнего сезона, так как обычно в период отпусков и подготовки к учебному году растут расходы, отметил регулятор.

«Приток средств связан с привлекательными ставками по депозитам. Этим же объясняется и предпочтение людей открывать срочные вклады, а не текущие счета», — считают в ЦБ.

С начала года средства жителей Московского региона на срочных вкладах увеличились на 17,4%, до 14,2 трлн рублей.