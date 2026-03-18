ЦБ удивит: 20 марта ставку не снизят вопреки прогнозам

На предстоящем заседании 20 марта Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений, невзирая на прогнозы большинства экспертов, ожидающих ее понижения до 14,5-15%, заявил РИАМО генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.

ЦБ РФ всегда стремится действовать предельно осмотрительно и продуманно. Первостепенной целью регулятора является сдерживание инфляции и поддержание подконтрольности экономических процессов. Однако сейчас много вводных, которые сложно просчитать, указывает эксперт.

По его словам, во внешнем контуре — это конфликт на Ближнем Востоке, который существенно воздействует на товарные рынки, а через цену энергоносителей может усилить глобальное инфляционное давление. Во внутреннем — пересмотр бюджетного правила, новые параметры которого пока не определены, но изменение анонсировано.

«Таким образом, наиболее вероятным исходом, на мой взгляд, является сохранение текущего уровня ставки на мартовском заседании с упором на последующий анализ ситуации. Регулятору необходимо будет оценить, как в ближайшие месяцы будут развиваться макроэкономические показатели и тенденции инфляции в контексте новых вводных», — полагает генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.

