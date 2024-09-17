ЦБ: средняя ставка по ипотеке в Подмосковье составила 11%

Общий ипотечный портфель в Московской области с учетом погашений за июль 2024 года уменьшился на 0,5% и составил 1,6 трлн рублей. Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в Подмосковье в июле 2024 года, увеличилась на 3,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 11%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В Московской области за июль 2024 года выдано 5,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 25,1 млрд рублей.

По программам с господдержкой в июле 2024 года выдано 2,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 13,8 млрд рублей, при этом средняя сумма кредита составила 6,4 млн рублей, рассказал регулятор.

Кроме того, в июле 2024 года в Московской области было выдано 2,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на цели приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства на сумму 7,6 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по таким кредитам сложилась на уровне 9,4%, снизившись за месяц на 1,7 процентных пункта, отметили в ЦБ.