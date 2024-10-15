ЦБ сообщил, что рубль стал главной валютой для расчетов на импорт из Азии

Центробанк России заявил, что рубль впервые стал главной валютой для расчетов со странами Азии, в конце лета 2024 года доля рубля в платежах достигала рекордных значений — 43,6% против 42,9% месяцем ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Рубль в последний раз превышал долю дружественных валют в импорте из азиатских стран в феврале 2022 года. При этом основные расчеты проводились в «токсичных» валютах. «Токсичные» валюты — это эквивалент, на который могут влиять другие страны.

Азиатский рынок — это не единственное место, где рубль занял рекордную позицию. В расчетах за товары и услуги из африканских стран доля рубля увеличилась на 0,5 процентного пункта — до 69,9%, а также за поставки из Океании, где им оплачивается 84,3%.

Доля использования рубля в августе 20024 года в импорте уменьшилась до 44,7% против 45,9% в июле 2024 года. Но при этом доля дружественных валют также сократилась — на 2,2 процентного пункта — до 31,2%.