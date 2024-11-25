ЦБ России предупредил граждан о небезопасности кредитов на инвестиции
Фото - © Freepik, drobotdean
Брать кредит для инвестирования на фондовом рынке может быть крайне рискованным шагом, предупредил Банк России. По словам представителей регулятора, использование заемных средств для инвестиций является сложным и опасным подходом, особенно для неквалифицированных инвесторов, сообщает «Абзац».
Многие сталкиваются с проблемами при «торговле с плечом», и брокеры требуют прохождения теста, который не все могут сдать. Если банк предлагает кредит для таких целей без тестирования, это должно насторожить клиента.
«Инвестиции на заемные деньги являются самым сложным и рискованным способом для неквалифицированных инвесторов», — отметили в финансовом регуляторе.
Центральный банк также отметил, что доход от инвестиций может быть получен только в будущем и не гарантирован, тогда как расходы по обслуживанию займа начинаются сразу, увеличивая долговую нагрузку.
Петр Ломакин, начальник управления поведенческого надзора, предостерег россиян от подобных кредитов, хотя случаи их выдачи остаются незначительными.