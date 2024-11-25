ЦБ России предупредил граждан о небезопасности кредитов на инвестиции

Кредит в банке для инвестирования может быть небезопасен

Брать кредит для инвестирования на фондовом рынке может быть крайне рискованным шагом, предупредил Банк России. По словам представителей регулятора, использование заемных средств для инвестиций является сложным и опасным подходом, особенно для неквалифицированных инвесторов, сообщает «Абзац» .

Многие сталкиваются с проблемами при «торговле с плечом», и брокеры требуют прохождения теста, который не все могут сдать. Если банк предлагает кредит для таких целей без тестирования, это должно насторожить клиента.

«Инвестиции на заемные деньги являются самым сложным и рискованным способом для неквалифицированных инвесторов», — отметили в финансовом регуляторе.

Центральный банк также отметил, что доход от инвестиций может быть получен только в будущем и не гарантирован, тогда как расходы по обслуживанию займа начинаются сразу, увеличивая долговую нагрузку.

Петр Ломакин, начальник управления поведенческого надзора, предостерег россиян от подобных кредитов, хотя случаи их выдачи остаются незначительными.