ЦБ РФ: в 2023 году наблюдался рекордный приток денег на вклады

Во второй половине 2023 года произошел рекордный приток денег на вклады

В августе прошлого года начался активный приток денег на вклады. Всего вклады граждан выросли на 5,3 трлн руб, сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ.

Такие показатели стали рекордными.

Например, благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 трлн руб. процентов по вкладам.

В настоящее время активный приток средств на вклады продолжается. Всего за первый квартал этого года он составил еще почти 2 трлн руб.

Также за последний год вырос корпоративный кредитный портфель. Рост составил 20%, или более чем на 12 трлн рублей.

А объем корпоративных облигаций прибавил 4,6 трлн рублей.