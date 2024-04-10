ЦБ РФ: в 2023 году наблюдался рекордный приток денег на вклады
Во второй половине 2023 года произошел рекордный приток денег на вклады
Фото - © Фотобанк Лори
В августе прошлого года начался активный приток денег на вклады. Всего вклады граждан выросли на 5,3 трлн руб, сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ.
Такие показатели стали рекордными.
Например, благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 трлн руб. процентов по вкладам.
В настоящее время активный приток средств на вклады продолжается. Всего за первый квартал этого года он составил еще почти 2 трлн руб.
Также за последний год вырос корпоративный кредитный портфель. Рост составил 20%, или более чем на 12 трлн рублей.
А объем корпоративных облигаций прибавил 4,6 трлн рублей.