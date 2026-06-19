ЦБ РФ установил ключевую ставку на уровне 14,25% годовых
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19 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Ставка была снижена на 25 б. п. В ЦБ отметили, что экономика в стране показывает умеренные темпы роста после временного снижения в начале года.
По оценке регулятора, рост цен немного снизился, но останется на уровне 4–5% в пересчете на год. При этом в последние месяцы фиксируется рост кредитования.
ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, основываясь на устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими.
Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, подчеркнули в ЦБ. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля. Предыдущее прошло 25 апреля - тогда ставка была снижена до 14,5%.
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