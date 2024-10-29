ЦБ РФ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян
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Центробанк разрешил кредитным организациям обмениваться шифрованными данными, которые касаются счетов клиентов, чтобы проводить расчет долговой нагрузки на основе «разделения секрета» без раскрытия банковской тайны, сообщает РБК.
Такую работу организации могут проводить с помощью платформы или системы счет-скоринга от компании «Блумтех», которая позволит им оперативно обмениваться обезличенной информацией о поступлениях на счета физлиц без нарушения банковской тайны.
«Мы банкам из НСФР рекомендовали эту технологию использовать. Сейчас наблюдаем большой наплыв банков — практически дня не проходит, чтобы не приходили запросы на участие», — отметил глава Национального совета финансового рынка (НСФР)Андрей Емелин.
Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение платежей клиента по всем имеющимся кредитам к его доходу каждый месяц. С 2019 года отечественные банки должны рассчитывать ПДН при выдаче кредитов клиентам. К значениям этого показателя привязывают макропруденциальные надбавки и лимиты по разным видам ссуд. Чем выше ПДН, тем более закредитованным считается клиент и тем сложнее организации выдать ему ссуду.
Как уточнил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, острой проблемы с расчетом этого показателя у кредитных организаций в РФ нет, но они заинтересованы в совершенствовании практики.