ЦБ РФ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025 года

ЦБ РФ: ограничение на снятие иностранной валюты продлено до 9 марта 2025 года

Российский Центробанк до 9 марта 2025 года сохранил ограничения на снятие иностранной наличной валюты, поскольку в отношении РФ все еще действуют санкции. Об этом сообщается на сайте финерегулятора .

Жители России, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снять не более 10 тыс. американских долларов. Остальную сумму можно вывести в рублях.

Если гражданам РФ переводят иностранную валюту из-за рубежа, то получить ее можно только в рублях. Комиссия при снятии денег со счетов или вкладов удерживаться не будет.

Юрлица-нерезиденты до 9 марта 2025 года не смогут снимать наличные в долларах, евро, фунтах и иенах. В отношении других иностранных валют ограничения не применяются.

Ранее Центробанк рассказал о расширении пилотного проекта по цифровому рублю. Он стартовал с 1 сентября 2024 года.